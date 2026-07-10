Milán acaba la semana con un alza del 0,44 % pese al recrudecimiento de la guerra en Irán

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Roma, 10 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,44 %, hasta situarse en los 52.614,17 puntos, a pesar de los últimos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán tras la ruptura de la tregua.

Por su parte, el índice general Italia All-Share subió otro 0,44 %, hasta los 55.267,66 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos casi 295 millones de acciones por un valor de 2.974 millones de euros (unos 3.401 millones de dólares al cambio).

La última sesión de la semana siguió con atención del desarrollo de la crisis en Oriente Medio ante el repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En el lado positivo destacaron la red de pagos Nexi (+ 6,31 %), el coloso del motor Stellantis (+ 3,39 %), la cementera Buzzi (+ 2,51 %), la fabricante de audífonos Amplifon (+ 2,18 %) o las bancas Unicredit (+ 1,28 %), Mediobanca (+ 1,19 %) e Intesa Sanpaolo (+ 1,13 %).

Por el contrario, entre los números rojos quedaron la aeroespacial Avio (- 1,82 &), la petrolera Eni (- 1,19 %), la fabricante de cables Prysmian (- 1,10 %), los laboratorios Diasorin (- 1,04 %), Stmicroelectronics (- 1,01 %) o el gigante de la defensa Leonardo (- 0,71 %), entre otros títulos. EFE

gsm/ajs