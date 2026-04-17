Milán acogerá el sábado acto de Patriotas por Europa, el primero desde la derrota de Orbán

3 minutos

Roma, 17 abr (EFE).- Líderes y simpatizantes de partidos ultraderechistas del grupo Patriotas por Europa se darán cita mañana en Milán en un acto político para reivindicar «paz, trabajo y seguridad» y que es el primero desde la derrota electoral del húngaro Viktor Orbán, inspirador de este grupo.

Con la Liga italiana y su líder Matteo Salvini como anfitriones, entre los invitados al acto figuran, de momento, el francés Jordan Bardella, de Agrupación Nacional y considerado el heredero político de Marine Le Pen, el neerlandés y jefe del PVV, Geert Wilders, y la ultraderechista griega, Afroditi Latinopoulou.

También el partido español Vox, representado por su portavoz nacional José Antonio Fuster, estará en el encuentro al que acudirán delegaciones de otros países como Hungría, Estonia o Dinamarca.

Patriotas por Europa es un grupo político de ultraderecha en el Parlamento Europeo (tiene 85 escaños), formado en 2024 por iniciativa del entonces primer ministro húngaro Viktor Orbán, entre otros.

Precisamente este acto llega apenas una semana después de la derrota de Orbán en las elecciones de Hungría tras 16 años en el poder, donde le sustituirá el conservador Péter Magyar.

Bajo el lema «Sin miedo. En Europa, dueños de nuestra casa», el mitin central del sábado se celebrará en la plaza del Duomo milanesa y estará precedido de una manifestaciónen la que está previsto que participen, además de las delegaciones y simpatizantes de Patriotas, agricultores con tractores para protestar por las políticas europeas.

«Será una manifestación por la paz y por una idea de Europa diferente de la gobernada por (la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula) Von Der Leyen. Queremos trabajo, paz y seguridad», manifestó esta semana Salvini en una rueda de prensa.

Es previsible que el tema de la inmigración también ocupe un papel destacado en el acto de Patriotas por Europa, así como las críticas y reivindicaciones a la Unión Europea para hacer frente al precio de la energía.

«Espero que en los próximos días en Bruselas se den cuenta de que la situación económica es difícil para muchos italianos. Si no eliminan los vínculos del Pacto de Estabilidad, el Gobierno italiano no se quedará mirando», retó Salvini, quien también es vicepresidente del Ejecutivo de su país.

La de mañana será además la primera gran manifestación de la derecha italiana tras el fracaso en referéndum de la reforma judicial que impulsó el Gobierno tripartito de la primer ministra, Giorgia Meloni: «Seremos muchos y desfilaremos pacíficamente y determinados», aventuró Salvini. EFE

sam/fpa