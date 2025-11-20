Milán avanza un 0,62 % impulsada por los resultados de Nvidia

Roma, 20 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,62 %, hasta situarse en los 42.917,64 puntos, gracias especialmente a los buenos resultados trimestrales de la tecnológica Nvidia.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,65 %, hasta los 45.517,42 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 545 millones de acciones por un valor de 3.158 millones de euros (unos 3.642 millones de dólares).

El gigante tecnológico Nvidia ha batido todas sus previsiones en el tercer trimestre del año pero los inversores italianos optaron por la cautela ante los datos del paro en Estados Unidos y los próximos pasos en política monetaria en ese país.

En terreno positivo acabaron las eléctrica Hera (3,14 %) y A2a (2,17 %), el grupo de defensa Leonardo (2,89 %), la gasista Italgas (2,21 %), la sociedad de cartera Azimut (1,84 %) y Telecom Italia (1,83 %).

Los números verdes también tiñeron a algunos de los mayores títulos del sector bancario: Mediobanca subió un 1,66 %, Banca Monte Paschi Siena un 1,43 % y Unicredit un 1,42 %.

En el lado contrario de la balanza, en las pérdidas, se situaron el coloso automovilístico Stellantis (-3,04 %), la red de cobros Nexi (-2,48 %), Stmicroelectronics (-2,11 %), la fabricante de bebidas Campari (-0,85 %) o la extractora de agua Interpump (-0,52 %). EFE

