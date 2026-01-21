Milán baja un 0,50 % en su cuarta sesión en rojo ante la amenaza comercial de EE.UU.

Roma, 21 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,50 % hasta los 44.488,36 puntos, encadenando su cuarta jornada consecutiva de descensos y con la atención en el Foro Económico Mundial de Davos.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,45 % hasta situarse en los 47.308,22 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 553 millones de acciones por un valor de unos 3.688 millones de euros (unos 4.316 millones de dólares).

El selectivo milanés se vio castigado por la incertidumbre ante los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos y por la debilidad económica de Alemania, principal socio comercial de Italia.

Entre los peores valores del selectivo figuró la constructora naval Ficantieri, que lideró las pérdidas con una caída del 3,81 %, seguida de la energética Hera (3,28 %), la aseguradora Unipol (2,89 %) y la farmacéutica Recordati Ord (2,23 %).

Por el contrario, las mayores subidas fueron para la siderúrgica Tenaris (3,43 %), seguida de la tecnológica Stmicroelectronics (3,26 %), el fabricante de audífonos Amplifon (2,53 %) y el grupo automovilístico Stellantis (1,94 %). EFE

