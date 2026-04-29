Milán baja un 0,51 % por el repunte del precio del petróleo tras la amenaza de Irán

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Roma, 29 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,51 % hasta los 47.796,03 puntos, ante el repunte del precio del petróleo tras las amenazas de Irán de una «acción militar sin precedentes» por el bloqueo estadounidense a buques iraníes en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuyó un 0,46 % hasta los 50.267,67 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 384 millones de acciones por un valor de unos 2.986 millones de euros (unos 3.493 millones de dólares).

El parqué milanés se vio condicionado por el fuerte repunte del precio del petróleo registrado este miércoles y que se intensificó tras conocerse que Irán amenaza con una «acción militar sin precedentes» en respuesta al bloqueo estadounidense de los buques iraníes, según ha informado la televisión estatal Press TV, que cita a una fuente de seguridad iraní de alto nivel.

Los títulos que registraron mayores pérdidas estuvieron encabezados por la empresa multiservicios Hera, que cayó un 3,47 %, seguida de la eléctrica Enel (-2,79 %), la firma de moda de lujo Moncler (-2,39 %), la operadora de torres de telefonía Inwit (-2,18 %) y el gestor de infraestructuras de gas Italgas (-2,03 %).

Por el contrario, los títulos con ganancias fueron liderados por a tecnológica STMicroelectronics, que subió un 5,96 %, seguida de la plataforma de pagos Nexi (2,85 %), la energética Eni (0,98 %), el fabricante de cables Prysmian (0,93 %) y la compañía de telecomunicaciones Telecom Italia (0,36 %). EFE

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