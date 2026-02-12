Milán baja un 0,62 % con el desplome de la cementera Buzzi como protagonista

2 minutos

Roma, 12 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo bajó un 0,62 % hasta los 46.222,95 enteros, con el desplome de la cementera Buzzi como protagonista y los inversores pendientes de los datos de inflación estadounidenses, que se presentan este viernes.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,60 % hasta los 48.996,29 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 697 millones de acciones por un valor de unos 4.498 millones de euros (unos 5.338 millones de dólares).

El parqué milanés cerró a la baja, en línea con algunas de las principales plazas europeas, pese a nuevas cifras fuertes del mercado laboral estadounidense, que reducen más las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense baje sus tipos de interés a corto plazo.

No obstante, el mercado mantiene la cautela a la espera de los datos de inflación en Estados Unidos que se presentan este viernes, de los que se espera una desaceleración de los precios.

La cementera Buzzi lideró las pérdidas con un desplome del 8,85 % después de que el sector de la construcción sufriera una caída generalizada.

A continuación cayeron la energética A2a (-4,70 %), la multinacional metalúrgica Tenaris (-3,11 %), la banca Pop Sondrio (-3,05 %) y la red de cobros Nexi (-2,79 %).

Por el contrario, lideraron las ganancias la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (4,48 %), el grupo automovilístico Stellantis (3,40 %), la constructora naval Fincantieri (2,87 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,49 %) y el fabricante de automóviles Ferrari (1,86 %). EFE

