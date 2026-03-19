Milán baja un 2,32 % tras nuevos ataques a infraestructuras energéticas en Oriente Medio

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Roma, 19 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 2,32 % hasta los 43.701,38 puntos, tras los ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio y la decisión del Banca Central Europea (BCE) de mantener los tipos de interés.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió un 2,37 %, hasta los 45.923,00 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 664 millones de acciones por un valor de unos 4.822 millones de euros (unos 5.562 millones de dólares).

El parqué milanés cotizó en terreno negativo, en línea con el resto de plazas europeas, tras confirmarse bombardeos contra la refinería iraní de South Pars y la planta catarí de Ras Laffan.

La incertidumbre aumentó después de que Arabia Saudí informara también de ataques contra dos de sus refinerías en Riad, lo que desató una oleada de ventas masivas.

En el plano monetario, el BCE cumplió las expectativas al mantener los tipos de interés en el 2 %, una postura que se suma a la pausa en los tipos anunciada ayer por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Las pérdidas en Milán estuvieron encabezadas por la empresa de telecomunicaciones Inwit, que bajó un 15,60 %, seguida de la operadora Telecom Italia (-5,70 %), el grupo de automóviles de lujo Ferrari (-5,41 %), la fabricante de cables Prysmian (-5,39 %) y la tecnológica STMicroelectronics (-4,52 %).

Por el contrario, solo registraron ganancias la energética Eni (3,75 %), la red de cobros Nexi (1,91 %) y la petrolera Saipem (0,86 %). EFE

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