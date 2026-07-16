Milán cae un 0,07 % por las dudas en el sector tecnológico y la tensión en O. Medio

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Roma, 16 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,07 % hasta los 52.373,96 puntos, lastrada por las dudas sobre las elevadas valoraciones de las firmas tecnológicas y el repunte de la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cedió un leve 0,02 % hasta los 55.065,62 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 309 millones de acciones por un valor de unos 3.508 millones de euros (unos 4.015 millones de dólares al cambio actual).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, acusó la corriente de ventas en el sector de los semiconductores, después de que las cuentas récord del gigante taiwanés TSMC no lograran despejar los temores de los inversores sobre el retorno de las millonarias inversiones en inteligencia artificial.

El ambiente de cautela se vio reforzado por la escalada militar en el estrecho de Ormuz, que impulsó al alza los precios del crudo Brent y del gas natural de referencia en Europa.

Entre los números rojos quedaron el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-4,84 %), la cementera Buzzi (-2,47 %), la fabricante de cables Prysmian (-2,27 %), la firma de servicios petroleros Saipem (-2,15 %) y el operador de servicios postales Poste Italiane (-1,88 %).

Por el contrario, en el lado positivo destacaron la constructora naval Fincantieri, (+4,18 %), la firma de moda de lujo Moncler (+2,68 %), la aseguradora Generali (+2,24 %), el grupo de servicios bancarios Unicredit (+1,67 %) y la compañía de bebidas y licores Campari (+1,65 %). EFE

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