Milán cae un 0,46 % tras el aumento de la tensión entre EE.UU. e Irán

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Roma, 10 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,46 %, hasta los 50.029,17 puntos, ante el repunte del precio del petróleo por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share también cayó un 0,43 %, hasta los 52.668,90 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 495 millones de acciones por un valor de 4.381 millones de euros (unos 5.058 millones de dólares).

El parqué milanés, que comenzó la jornada en positivo, se dio la vuelta ante la remontada del precio del petróleo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora «tendrán que pagar el precio».

Las pérdidas estuvieron lideradas por la automovilística Stellantis, que cayó un 4,34 %, seguida de la fabricante de cables Prysmian (-4,28 %), la empresa de bebidas alcohólicas Campari (-1,68 %), el grupo de automóviles de lujo Ferrari (-1,51 %) y la entidad financiera Finecobank (-1,40 %).

Por el contrario, las empresas que registraron mayores ganancias estuvieron lideradas por Banco Bpm, que subió un 3,70 %, seguido del grupo de juegos de azar Lottomatica (2,61 %), el servicio postal Poste Italiane (2,29 %), la empresa de telecomunicaciones Telecom Italia (1,80 %) y la constructora naval Ficantieri (1, 67 %). EFE

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