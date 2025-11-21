Milán cae un 0,60 % por el temor a una burbuja vinculada a la inteligencia artificial

Roma, 21 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,60 %, hasta situarse en los 42.661,67 puntos, debido a la preocupación de los inversores por una burbuja vinculada a la inteligencia artificial (IA) y con la gigante de la defensa Leonardo como protagonista.

Por su parte, el índice general Italia All-Share perdió un 0,62 %, hasta los 45.236,10 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 573 millones de acciones por un valor de 3.743 millones de euros (4.304 millones de dólares al cambio).

La última sesión de la semana estuvo marcada en los principales mercados europeos por el retroceso de las tecnológicas ante la persistente preocupación por una burbuja en la IA, después de que el gigante Nvidia batiera sus previsiones en el tercer trimestre.

También influyó unas menores expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) recorte los tipos de interés en diciembre y sobrevoló también el plan de paz propuesto para Ucrania por Donald Trump.

Entre las pérdidas destacó el gigante de defensa Leonardo, que cayó un 6,23 %, después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acordara con sus principales socios europeos coordinar posiciones para negociar con EE.UU el documento presentado por Washington como punto de partida para la paz con Rusia.

Del mismo modo cayeron la fabricante de cables Prysmian, con un 4,13 %, seguido de la cementera Buzzi (2,99 %), la eléctrica Hera (2,14 %) y Mediobanca (1,89 %).

Por el contrario, registraron ganancias el grupo automovilístico Stellantis (3,14 %), la productora de bebidas alcohólicas Campari (3,06 %), la fabricante de audífonos Amplifon (1,97 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (1,94 %) y la red de cobros Nexi (1,39 5). EFE

