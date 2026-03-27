Milán cae un 0,74 % por la situación en Oriente Medio y la falta de avances para la paz

1 minuto

Roma, 27 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,74 %, hasta los 43.379,10 puntos, lastrada por la incertidumbre en Oriente Medio y la falta de avances en las negociaciones para la paz.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió otro 0,71 %, hasta quedar en los 45.646,15 enteros.

Durante la última sesión de la semana se cambiaron de manos 545 millones de acciones por un valor de 3.452 millones de euros (unos 3.975 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés, como el resto de mercados europeos, se vio lastrado por la cautela de los inversores ante el encarecimiento del petróleo y la incertidumbre en Oriente Medio, debido a la falta de avances claros en las negociaciones de paz.

El gigante de la defensa Leonardo lideró las caídas, con una bajada del 3,35 %, seguido de la cementera Buzzi (-3,25 %), Stmicroelectronics (-2,75 %), la petrolera Saipem (-2,57 %) y la firma de moda de lujo Moncler (-2,57 %).

Por el contrario, cerraron con ganancias la empresa de infraestructuras digitales Inwit (3,27 %), la fabricante de audífonos Amplifon (1,31 %), la energética Eni (1,21 %), la red eléctrica Terna (0,91 %) y la gasística Snam (0,89 %). EFE

cee/csv/ajs