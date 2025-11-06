Milán cae un 0,85 % por el desplome del grupo biotecnológico Diasorin

1 minuto

Roma, 6 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,85 %, hasta situarse en los 43.068,69 puntos, afectado por las caídas del sector tecnológico y el desplome de los laboratorios Diasorin.

El índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,86 %, hasta los 45.623,70 puntos, en línea con el resto de los principales mercados del continente.

Durante la sesión se negociaron cerca de 682 millones de acciones por un valor aproximado de 3.645 millones de euros (4.206 mil millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por la toma de beneficios y los temores a una burbuja en torno a la Inteligencia Artificial y una mayor previsión de paro en Estados Unidos según la consultora Challenger.

En el mercado milanés destacó el desplome de Diasorin (18,77 %), grupo biotecnológico italiano especializado en diagnóstico y análisis clínicos que presentó resultados trimestrales por debajo de las previsiones y recortó su guía anual.

También cedieron las loterías de Lottomatica Group (6,08 %), la fabricante de bebidas Campari (5,36 %), la cementera Buzzi (3,61 %) o Mediobanca (3,45 %).

En el lado positivo, la sociedad de cartera Azimut subió un 4,99 % gracias a la revisión al alza de sus previsiones financieras, mientras que Banca Mediolanum avanzó un 2,29 % impulsada por un aumento del 8 % en su beneficio neto.

También ganaron la fabricante de cables Inwit (1,17 %), la eléctrica A2a (0,55 %), la siderúrgica Tenaris (0,40 %) y Finecobank (0,14 %), entre otras. EFE

