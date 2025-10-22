Milán cae un 1,03 % lastrada por la banca y a la espera de resultados trimestrales

Roma, 22 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo bajó un 1,03 % hasta los 42.209,64 puntos, lastrada por el mal desempeño del sector bancario y la cautela ante la inminente publicación de resultados trimestrales.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,98 % hasta situarse en los 44.831,27 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 438 millones de acciones por un valor de unos 3.459 millones de euros (unos 4.018 millones de dólares).

La jornada negativa en Milán se enmarca en una tendencia bajista común a otras plazas europeas, en un contexto de incertidumbre previo a la presentación de resultados de grandes empresas, especialmente del sector tecnológico.

El título con peores resultados en el selectivo fue Banca Popolare Sondrio, con una bajada del 4,34 %, seguida de Stmicroelectronics (4,03 %), la banca Bper (3,07 %), la fabricante de cables Prysmian (2,80 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (2,57 %).

En contraste, las compañías con mejor desempeño fueron los laboratorios Diasorin (2,61 %), la siderúrgica Tenaris (2,04 %), la energética Eni (1,52 %), la petrolera Saipem (1,31 %) y la red de cobros Nexi (0,98 %). EFE

