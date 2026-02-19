Milán cae un 1,22 % lastrada por el sector industrial y las tensiones entre EE.UU. e Irán

Roma, 19 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,22 % hasta situarse en los 45.794,22 puntos, lastrado por el sector energético y varios valores industriales, en un contexto de aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 1,23 % hasta los 48.513,93 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 620 millones de acciones por un valor de unos 4.782 millones de euros (unos 5.623 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada por la cautela de los inversores tras la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que reducen la probabilidad de un recorte inminente de los tipos de interés, así como por el repunte de las tensiones entre Washington y Teherán.

El parqué milanés, en línea con el resto de bolsas europeas, se vio afectado por los resultados de compañías como Airbus o Renault, que presionaron a los sectores industrial y automovilístico.

Además, la aprobación de un decreto energético por parte del Gobierno italiano penalizó a las compañías de servicios públicos, ante el aumento del impuesto regional sobre sociedades previsto para 2026 y 2027.

En el terreno de las pérdidas, la constructora naval Ficantieri sufrió el mayor desplome de la jornada con una caída del 11,84 % tras su ampliación de capital, seguida del gigante automovilístico Stellantis (-4,21 %), la eléctrica Enel (-3,59 %), el fabricante de cables Prysmian (-3,37 %), y la operadora de loterías Lottomatica Group (-2,69 %).

Las ganancias estuvieron lideradas por la siderúrgica Tenaris (9,48 %), los laboratorios Diasorin (2,01 %), el gigante de la defensa Leonardo (1,89 %), la energética Eni (1,39 %), y la petrolera Saipem (1,24 %). EFE

