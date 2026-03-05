Milán cae un 1,61 % por la incertidumbre geopolítica y los resultados trimestrales

Roma, 5 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves a la baja y su índice selectivo, el FTSE MIB, retrocedió un 1,61 %, hasta los 44.608,55 puntos, por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y la recepción de los resultados trimestrales de algunas de sus principales empresas.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,62 %, hasta los 47.127,21 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 730 millones de acciones por un valor de unos 4.968 millones de euros (unos 5.751 millones de dólares).

La dualidad entre una posible vía diplomática en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y el temor a una escalada bélica inmediata mantuvo la volatilidad en los mercados internacionales, lo que contribuyó al encarecimiento del petróleo y dejó el precio del gas en niveles máximos.

En el terreno de las pérdidas, la plataforma de pagos Nexi lideró los desplomes con una caída del 16,63 %, debido a unas previsiones que no convencieron al mercado. Le siguió el fabricante de audífonos Amplifon (-13,20 %), afectado por unas cuentas por debajo de las expectativas.

También sufrieron retrocesos el sector de la defensa, con el gigante Leonardo (-6,13 %) y la constructora naval Fincantieri (-6,05 %), y el bancario, encabezado por Mediobanca (-4,55 %) y Banca Monte dei Paschi di Siena (-4,19 %).

Por el contrario, el grupo de bebidas Campari se convirtió en el valor estrella de la sesión con un repunte del 9,96 %, impulsado por unos resultados anuales sólidos y el anuncio de un aumento del dividendo.

También cerraron en positivo la tecnológica STMicroelectronics (2,99 %), la gasística Snam (1,57 %), el grupo de juego Lottomatica (1,40 %) y la energética Eni (1,30 %). EFE

