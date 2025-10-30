Milán cae un discreto 0,09 % tras la decisión del BCE de mantener los tipos de interés

1 minuto

Roma, 30 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB cayó un leve 0,09 % hasta los 43.202,40 puntos, después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener los tipos de interés ante la estabilidad de la inflación.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,10 % hasta situarse en los 45.825,51 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 814 millones de acciones por un valor de unos 4.085 millones de euros (unos 4.726 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada por la publicación de resultados trimestrales, que influyeron en los movimientos de los principales valores.

Entre los descensos más destacados se encontró el grupo automovilístico Stellantis, que cerró con una caída del 8,88 %, seguido de la fabricante de cables Prysmian (4,01 %), la empresa de audífonos Amplifon (1,80 %), la compañía de telecomunicaciones Inwit (1,45 %) y la sociedad de cartera Azimut (1,20 %).

En contraste, las mayores subidas las lideró la marca de bebidas Campari, que avanzó un 11,03 % tras publicar sus resultados trimestrales, seguido de la siderúrgica Tenaris (4,85 %), Telecom Italia (4,81 %), Italgas (4,17 %) y la fabricante de coches Ferrari (1,70 %). EFE

csv/lar