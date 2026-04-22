Milán cede un 0,25 % por la tensión entre EE.UU. e Irán pese a la tregua indefinida

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Roma, 22 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo, y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,25 % hasta los 47.785,46 puntos, por la incertidumbre ante el vencimiento del alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,27 % hasta los 50.274,63 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 395 millones de acciones por un valor de unos 3.339 millones de euros (unos 3.911 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés reaccionó con cautela al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de extender el alto el fuego de manera indefinida, ya que la persistencia del bloqueo naval y la exigencia de Irán de levantarlo para negociar dificulta la confirmación de las negociaciones previstas en Islamabad (Pakistán).

Los títulos con pérdidas estuvieron encabezados por la aeroespacial Avio, que cayó un 5,15 %, seguida de la firma de lujo Moncler (-2,74 %), las entidades bancarias Banco BPM (-2,20 %) y Unicredit (-1,98 %), y la constructora naval Fincantieri (-1,61 %).

Por el contrario, las mayores ganancias fueron para las petroleras Saipem, con un repunte del 6,45 %, y Eni, que subió un 2,39 %.

También cerraron en positivo la plataforma de pagos digitales Nexi, con un avance del 2,11 %, la siderúrgica Tenaris, que sumó un 2,01 %, y el fabricante de cables Prysmian, con un alza del 1,55 %. EFE

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