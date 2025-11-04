Milán cierra con mínima alza de 0,09 % pese a caída de Wall Street y gracias a energéticas

2 minutos

(Corrige los puntos del FTSE MIB en el primer párrafo)

Roma, 4 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes con una ligera subida del 0,09 % de su índice selectivo FTSE MIB, quedando en los 43.262,35 puntos, en contraste con Wall Street y de otras plazas gracias al buen desempeño de la banca y las energéticas.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,02 % hasta situarse en los 45.855,51 enteros.

Durante la jornada, también animada por la estabilidad de las empresas tecnológicas líderes en Inteligencia Artificial (IA), se intercambiaron 455 millones de acciones por un valor de unos 3.253 millones de euros (unos 3.737 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada también por la publicación de resultados trimestrales como el de la empresa automovilística Ferrari, que fue entre los mejores del selectivo con un incremento del 3,24 %, solo por debajo de la empresa de gestión de lotería y otros juegos de azar, Lottomatica Group, que subió el 3,27 %.

El influyente sector energético italiano también acabó en terreno positivo con títulos como el gigante Enel (1,62 %), la gasista Snam (1,38 %) o la eléctrica Terna (0,97 %).

La de hoy también fue una buena jornada para la banca: Finecobank aumentó el valor de sus acciones en un 1,05 %, Intesa Sanpaolo en un 0,49 % y Mediolanum en un 0,40 %.

En el otro lado de la balanza, la peor actuación fue la del fabricante de circuitos integrados Stmicroelectronics que se dejó un 2,51 %, seguido de la multinacional automotriz Stellantis (2,41%), la productora de cables Prysmian (2,27%) o el coloso del sector de la defensa Leonardo (2,04 %), entre otras. EFE

mla/gsm