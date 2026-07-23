Milán cierra con una bajada del 2,80 % penalizada por el desplome de STMicroelectronics

Compartir

1 minuto

Roma, 23 jul (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves con una bajada de 2,80 % de su índice selectivo FTSE MIB hasta los 51.315,84 puntos, arrastrada por la escalada de la guerra en Oriente Medio y los malos resultados de STMicroelectronics, que se dejsplomó el 17,70 % tras la publicación de sus resultados trimestrales.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share se dejó el 2,72 % hasta los 53.911,11 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 361 millones de acciones por un valor de unos 5.153 millones de euros (unos 5.860 millones de dólares al cambio).

El FTSE MIB venía de cotizar cerca de máximos anuales, por lo que muchos inversores aprovecharon para vender y asegurar ganancias pero a esto se sumaron los malos resultados de STMicroelectronics y del sector bancario.

Además de STMicroelectronics, bajó la casa de moda Moncler, que se dejó el 7,88 %, seguida por Nexi, que perdió el 5,98 % y el banco Unicredit que cedió el 4,80 %.

Mientras que cerraron en positivo Eni, con una ganancia del 2,96 %; el gigante de defensa Leonardo, que subió el 1,41 %; Amplifon, el 1,25 % e Inwit, el 1,11 %. EFE

ccg/rcf