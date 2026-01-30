Milán cierra el mes con una subida del 1 % impulsada por el sector bancario

Roma, 30 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1 % hasta los 45.527,42 puntos, animado por el desempeño del sector bancario en la última jornada del mes de enero.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,99 % hasta los 48,358,35 enteros.

Durante la última sesión de la semana, cambiaron de manos unos 457 millones de acciones por un valor de unos 3.112 millones de euros (unos 3.697 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, que nominó a Kevin Warsch como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), lo que animó a los inversores por su experiencia como gobernador de la Fed y su postura firme contra la inflación.

Las firmas con mejores resultados fueron la marca de bebidas Campari (2,96 %), Mediobanca (2,83 %), el banco Intesa Sanpaolo (2,16 %), el coloso del motor Stellantis (2,04 %) y Banca Popolare Sondrio (1,92 %).

En el lado opuesto, las mayores caídas de la jornada fueron para la constructora naval Fincantieri (-4,02 %), seguida de la sociedad de cartera Azimut (-1,39 %), petrolera Eni (-0,95 %), el grupo automovilístico Ferrari (-0,81 %) y la cementera Buzzi (-0,58 %). EFE

