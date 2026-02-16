Milán cierra en tablas con avances en el sector industrial y presión en las tecnológicas

2 minutos

Roma, 16 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes prácticamente en tablas y su índice FTSE MIB retrocedió un 0,03 % hasta los 45.419,20 enteros, con avances en las empresas del sector industrial y energético, a pesar de las ventas de las compañías tecnológicas y financieras.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió un 0,05 % hasta los 48.133,10 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 445 millones de acciones por un valor de unos 3.049 millones de euros (unos 3.613 millones de dólares).

El parqué milanés se movió en línea con el resto de las bolsas europeas, que registraron un tono moderado en el inicio de la semana en un contexto de menor liquidez debido al cierre de Wall Street por el Día de los Presidentes en Estados Unidos y de los mercados chinos por las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Los inversores mantuvieron la atención en la política monetaria, a la espera de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que podrían ofrecer pistas sobre un posible recorte de tipos tras la reciente moderación de la inflación en Estados Unidos.

En el terreno negativo, lideró las pérdidas la red de cobro Nexi (-3,50 %), los laboratorios Diasorín (-2,98 %), Stmicroelectronics (-2,04 %), el grupo automovilístico Ferrari (-1,95 %) y el fabricante de audífonos Amplifon (-1,71 %).

En el lado de las ganancias, destacó el gigante de defensa Leonardo, con una subida de 3,62 % tras la firma de un contrato con Arabia Saudí para el suministro de aviones. Le siguieron la constructora naval Ficantieri (3,40 %), la siderúrgica Tenaris (2,91 %), la petrolera Saipem (2,39 %) y la entidad financiera Unipol (2,23 %). EFE

