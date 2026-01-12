Milán cierra plana (0,03 %) pendiente de la investigación a Powell

Roma, 12 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes prácticamente plana, con una leve subida del 0,03 %, con su índice selectivo FTSE MIB en 45.732,20 puntos, en una jornada marcada por la cautela, con los inversores pendientes de la investigación al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share se mantuvo también sin variación (0,01 %) en 48.540,76 enteros.

Durante la primera jornada de la semana se intercambiaron unos 513 millones de acciones por un valor de unos 3.299 millones de euros (unos 3.850 millones de dólares).

Milán cerró la sesión sin impulso y con la atención puesta, como el resto de los mercados europeos, en la investigación federal abierta contra Jerome Powell por la renovación de la sede del banco central.

El presidente de la Reserva Federal confirmó el domingo que está siendo investigado por su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central, lo que representa una aparente escalada por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de presionar al banco central.

Entre las compañías con mejor comportamiento destacaron la constructora naval Fincantieri, que subió un 3,85 %, seguida de la cementera Buzzi (3,22 %), las entidades bancarias Banca Monte Paschi Siena (2,16 %) y Banco Bpm (1,97 %) y los laboratorios Diasorin (1,18 %).

Por el contrario, la operadora de loterías Lottomatica lideró las pérdidas con una caída del 4,46 %, seguida del grupo automovilístico Stellantis (-4,33%), la energética Italgas (-2,52 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (-2,03 %) y la red eléctrica Terna (-1,89 %). EFE

