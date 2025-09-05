Milán decreta luto ciudadano por Armani y La Scala le dedicará su ballet inaugural

Roma, 5 sep (EFE).- La ciudad Milán (norte de Italia) honrará la memoria de Giorgio Armani con una jornada de luto ciudadano el próximo lunes, cuando tendrá lugar el funeral privado del icónico diseñador italiano, mientras que el prestigioso teatro de La Scala le dedicará su ballet inaugural de la temporada, el próximo 18 de diciembre.

La muerte del «rey» de la moda italiana, que falleció este jueves a los 91 años en Milán, ha conmocionado al país, y en particular la ciudad en la que el diseñador cimentó su brillante carrera y donde desde mañana se instalará una capilla ardiente.

«El lunes, día de su funeral, se proclamará el luto ciudadano”, anunció este viernes el alcalde, Beppe Sala, que destacó que el icónico diseñador «ha sido y será siempre uno de los máximos representantes de la moda italiana y milanesa en el mundo».

Era «un hombre lleno de talento e intereses, capaz de plasmar en sus creaciones el estilo sobrio y elegante de su personalidad: mesurado, nunca excesivo» y «a Milán le faltarán su mirada creativa, su participación activa y su apoyo a la vida de nuestra ciudad», añadió en una nota.

También La Scala, el mítico templo de la ópera de Milán, homenajeará a Armani, al dedicarle la velada inaugural de la Temporada de Ballet 2025/2026, el próximo 18 de diciembre, con La bella durmiente de Chaikovski, en la coreografía de Rudolf Nureyev.

Ya anoche, tras anunciarse su fallecimiento, La Scala guardó un minuto de silencio en su honor, con motivo del concierto de la London Symphony Orchestra dirigida por Sir Antonio Pappano.

«Con Giorgio Armani, el Teatro alla Scala pierde a un apasionado sostenedor y a un interlocutor con quien compartimos historia, proyectos y una visión común de la creatividad y de los valores de la ciudad de Milán», escribió la dirección del teatro, que recordó su relación del diseñador en un comunicado.

«En 1997, con motivo de la creación de la Fundación, Giorgio Armani fue uno de los primeros en brindarle su apoyo. En 2021, volvió a estar junto al Teatro como Fundador Sostenedor, en un momento particularmente delicado para el mundo del espectáculo, aportando una contribución significativa a la reactivación tras la pandemia. Además, desde 2023, Giorgio Armani era Miembro Honorario del Teatro alla Scala Association of America», añadió.

La ciudad, a la que Armani permaneció vinculado toda su vida, llora su muerte y las banderas ondean a media asta en varios edificios vinculados a su firma, incluyendo el Armani Silos, el espacio expositivo fundado por el propio diseñador, donde se instalará la capilla ardiente a partir del sábado.

Desde que se conoció su fallecimiento, las calles via Manzoni y via Borgonuovo –donde se encuentran la residencia del diseñador y su histórica boutique– se convirtieron en puntos de homenaje espontáneo y ciudadanos y admiradores dejaron flores blancas y mensajes de despedida.

Según comunicó su familia, la capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre en el Armani Teatro de Milán y en sus últimas voluntades expresó que quería un funeral privado. EFE

mr/cg