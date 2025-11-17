Milán empieza la semana en rojo (0,52%) pendiente de los nuevos datos de EE.UU y de Nvidia

1 minuto

Roma, 17 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en rojo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,52 %, hasta situarse en los 43.767,28 puntos, dada la cautela inversora ante la inminente publicación de nuevos datos macroeconómicos de Estados Unidos.

Por su parte, también cayó el índice general Italia All-Share, un 0.50 %, hasta los 46.339,88 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 443 millones de acciones por un valor de 2.904 millones de euros (3.367 millones de dólares al cambio).

La Bolsa de Milán espera con cautela la publicación de nuevos datos económicos en Estados Unidos, que llegan con retraso debido al cierre de la Administración, pero también aguarda los resultados trimestrales del gigante tecnológico Nvidia.

Entre las subidas destacó Leonardo (1,23 %), en una sesión positiva para la industria de defensa europea, así como las energéticas Hera (1,80 %) y Enel (1,15 %).

Por el contrario, registraron pérdidas la marca de moda de lujo Brunello Cucinelli (3,54 %), la multinacional Stmicroelectronics (2,79 %) o la automovilística Stellantis (2,44 %). EFE

mla/gsm/lar