Milán gana un 0,41 % impulsada por las energéticas pese a las tensiones geopolíticas

Roma, 23 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,41 % al cierre, hasta situarse en los 42.381.93 puntos, gracias al buen desempeño de importantes títulos del sector energético italiano.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,42 %, hasta los 45.019,41 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 531 millones de acciones por un valor de 3.581 millones de euros (unos 4.159 millones de dólares al cambio).

La sesión, marcada por las tensiones entre los Estados Unidos de Donald Trump y la Rusia de Vladimir Putin a costa de las sanciones de Washington a empresas energéticas rusas por la guerra de Ucrania, acabó con pérdidas para el influyente sector bancario italiano.

Entre los títulos en verde, destacaron la eléctrica A2a (3,04 %), las petroleras Eni (3,04 %) y Saipem (1,34 %), la siderúrgica Tenaris (2,78 %) o el fabricante de cables Prysmian (2,90 %).

También ganaron la firma de moda Moncler (2,85 %), Ferrari (2,26 %), la aseguradora Unipol (2,16 %) o el grupo de defensa Leonardo (1,66 %).

Por el contrario, en terreno negativo terminó gran parte de la banca italiana: Banca Popolare Emilia Romagna perdió un 2,03 %, Banca Popolare Sondrio un 1,55 %, Mediobanca un 0,43 % y la red de cobros Nexi un 0,89 %.

Aunque el mayor batacazo se lo llevó la fabricante de componentes STMicroelectronics, que se desplomó un 14,12 % tras la publicación de sus resultados trimestrales. EFE

