Milán gana un 1,04 % atenta a la situación en Venezuela tras la captura de Maduro

Roma, 5 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,04 %, hasta situarse en los 45.847,32 puntos, pendiente a la doctrina de los Estados Unidos de Donald Trump en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 1,03 %, hasta los 48.573,65 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 681 millones de acciones por un valor de 4.228 millones de euros (unos 4.951 millones de dólares al cambio).

Los inversores empezaron el pasado viernes el año en Milán impulsando al listín a máximos desde el año 2000 y este lunes han continuado con las compras atentos a los avatares geopolíticos, especialmente tras el ataque estadounidense en Venezuela.

La compañía mejor parada en esta segunda jornada de cotizaciones del 2026 fue la del sector de la defensa Leonardo, que aumentó en un 6,25 % el valor de sus participaciones.

También subieron la siderúrgica Tenaris (4,62 %), los astilleros Fincantieri (4,47 %), las apuestas Lottomatica (3,95 %), Banco Popolare Emilia Romagna (3,70 %), la petrolera Saipem (3,24 %), Banca Popolare Sondrio (3,06 %) o el servicio de correos Poste Italiane (2,04 %), entre otros.

Por el contrario, en números rojos terminaron la marca de moda Brunello Cucinelli (1,91 %), la farmacéutica Recordati (1,91 %), Banco Popolare Milano (1,67 %), el coloso del motor Stellantis (1,10 %), Banca Monte Paschi Siena (1,08 %) o la firma Moncler (0,48 %). EFE

gsm/fpa