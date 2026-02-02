Milán inicia febrero con una subida del 1,05 % y marca máximos de dos décadas.

Roma, 2 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,05 % hasta los 46.005,21 puntos, apoyada principalmente por el buen desempeño del sector financiero, lo que llevó al mercado a niveles no vistos desde diciembre del 2000.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,95 % hasta los 48,817,84 enteros.

Durante la primera sesión del mes, cambiaron de manos unos 533 millones de acciones por un valor de unos 3.709 millones de euros (unos 4.378 millones de dólares).

El parqué milanés se movió en línea con el resto de las bolsas europeas, con los inversores animados por la mejora de la actividad manufacturera, así como por las expectativas de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y por la decisión de nombrar a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

Los valores con mejor desempeño de la jornada pertenecieron mayoritariamente al sector bancario, liderados por Bper Banca, que avanzó un 3,50 %, seguida de Banca Popolare di Sondrio (3,49 %), Banco Bpm (3,33 %), Banca Monte Pashi Siena (3,01 %) y la aseguradora Unipol (2,80 %).

Por el contrario, las mayores caídas se registraron en valores del sector energético e industrial: los laboratorios Diasorin retrocedieron un -1,11 %, seguido de la marca de bebidas Campari (-0,90 %) y la constructora naval Ficantieri (-0,69 %), además de las energéticas Italgas (-0,69 %) y Snam (-0,62 %). EFE

