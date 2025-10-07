Milán pierde un 0,17 % lastrado por la inestabilidad política en Francia

Roma, 7 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 0,17 %, hasta los 43.070,95 puntos, afectado por la inestabilidad política en Francia tras la dimisión la víspera del primer ministro, Sébastien Lecornu, ahora encargado hasta el miércoles de lograr pactos para dar estabilidad al país.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,18 %, hasta situarse en los 45.713,97 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 492 millones de acciones por un valor de 2.997 millones de euros (unos 3.500 millones de dólares).

El selectivo milanés cerró en negativo, mientras que los principales parqués europeos acabaron mixtos, todavía lastrado por la sorprendente y rápida dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que ha incrementado la prima de riesgo de Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, encargó a Lecornu lograr hasta el miércoles por la tarde pactos políticos que puedan dar estabilidad al país, de lo contrario deberá convocar nuevas elecciones legislativas o, incluso, dimitir él mismo.

Entre las pérdidas destacaron Stmicroelectronics, que registró una caída del 1,85 %, seguida por el sector bancario: Bper Banca (-1,80), Bpm Banca (-1,74 %), Banca Monte Paschi Siena (-1,67 %) y la Banca Pop Sondrio (-1,53 %).

En sentido contrario, la marca de moda de lujo Moncler registró una subida del 2,35 %, seguida de otra empresa dedicada a la moda de alta costura, Brunello Cucinelli (2,14 %), Azimut (2,12 %), Unipol (2,01 %) y Lotomattica Group (1,82 %). EFE

