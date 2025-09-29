The Swiss voice in the world since 1935
Milán pierde un 0,22 % lastrado por el sector bancario

Roma, 29 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 0,22 %, hasta los 42.554,40 puntos, afectado por los malos resultados del sector bancario ante la posible introducción de un nuevo impuesto por parte del Gobierno italiano.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,18 %, hasta situarse en los 45.138,95 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 428 millones de acciones por un valor de 3.198 millones de euros (unos 3.751 millones de dólares).

El selectivo milanés cerró en negativo, lastrado por el sector bancario italiano, que sufrió caídas generalizadas ante el debate político sobre la posible aprobación de un impuesto a las ganancias extraordinarias.

Entre las pérdidas destacaron la banca Pop Sondrio, que registró una caída del 2,80 %, seguida por Banco Bpm (-2,77 %), Unicredit (-2,75 %), Mediobanca (-2,58 %) y Buzzi (-2,31 %).

En sentido contrario, Brunello Cucinelli sobresalió con una subida del 9,02 %, tras desplomarse más de un 17 % el pasado jueves ante acusaciones de mantener su actividad en Rusia, incumpliendo las sanciones de la Unión Europea.

También registraron ganancias otra firma de moda, Moncler, que avanzó el 3,59 %; la petrolera Saipem, el 2,21 %, Prysmian (2,18 %) y el gigante de defensa Leonardo, con una ganancia del 2,08 %. EFE

cee/ccg/psh

