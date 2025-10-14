Milán pierde un 0,22 % tras el nuevo pulso comercial entre Washington y Pekín

Roma, 14 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,22 % hasta los 42.075,66 puntos, lastrada por el aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,27 % y se situó en los 44.687,18 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 504 millones de acciones por un valor de 3.580 millones de euros (unos 4.156 millones de dólares).

El selectivo milanés cayó después de que China impusiera sanciones a cinco filiales estadounidenses de la surcoreana Hanwha Ocean con el objetivo, según Pekín, de fortalecer su seguridad nacional.

El país asiático advirtió de que «peleará hasta el final» en este nuevo pulso comercial entre las dos mayores economías del mundo, apenas una semana después de anunciar nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y Washington respondiera con la amenaza de imponer aranceles del 100 % a todos los productos chinos.

Las empresas del selectivo con peores resultados fueron el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 4,78 %, seguido del fabricante de audífonos Amplifon (-4,47 %), las marcas de moda de lujo Moncler (-2,33 %) y Brunello Cucinelli (-1,84 %) y de la energética Eni (-1,82 %).

En contraste, la aseguradora Generali lideró las subidas con un alza del 2,32 %, seguida de la banca Finecobank (2,12 %), el grupo financiero Unipol (1,30 %), la energética Enel (1,16 5) y el servicio postal nacional Poste Italiane (0,98 %). EFE

