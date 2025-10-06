The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Milán pierde un 0,26 % lastrado por la dimisión del primer ministro de Francia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 6 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 0,26 %, hasta los 43.146,13 puntos, en línea con el resto de mercados europeos afectados por la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,27 %, hasta situarse en los 45.795,70 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 581 millones de acciones por un valor de 3.745 millones de euros (unos 4.383 millones de dólares).

El selectivo milanés cerró en negativo, como el resto de principales mercados europeos, especialmente el parisino, después de que Lecornu dimitiera de forma sorprendente alegando que «no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones».

Entre las pérdidas destacaron la fabricante de yates Azimut, que registró una caída del 1,57 %, seguida por Ferrari, también con un 1,57 %, la banca Intesa Sanpaolo (-1,55 %), la marca de moda de lujo Moncler (-1,49 %) y la Banca Monte Paschi Siena (-1,41 %).

En sentido contrario, el grupo automovilístico Stellantis sobresalió tras registrar una subida del 3,38 %, seguida de Saipem (2,99 %), Mediobanca (2,16 %), Prysmian (1,68 %) y Eni (1,36 %). EFE

cee/gsm/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR