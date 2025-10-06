Milán pierde un 0,26 % lastrado por la dimisión del primer ministro de Francia
Roma, 6 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 0,26 %, hasta los 43.146,13 puntos, en línea con el resto de mercados europeos afectados por la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.
Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,27 %, hasta situarse en los 45.795,70 enteros.
Durante la sesión cambiaron de manos más de 581 millones de acciones por un valor de 3.745 millones de euros (unos 4.383 millones de dólares).
El selectivo milanés cerró en negativo, como el resto de principales mercados europeos, especialmente el parisino, después de que Lecornu dimitiera de forma sorprendente alegando que «no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones».
Entre las pérdidas destacaron la fabricante de yates Azimut, que registró una caída del 1,57 %, seguida por Ferrari, también con un 1,57 %, la banca Intesa Sanpaolo (-1,55 %), la marca de moda de lujo Moncler (-1,49 %) y la Banca Monte Paschi Siena (-1,41 %).
En sentido contrario, el grupo automovilístico Stellantis sobresalió tras registrar una subida del 3,38 %, seguida de Saipem (2,99 %), Mediobanca (2,16 %), Prysmian (1,68 %) y Eni (1,36 %). EFE
cee/gsm/psh