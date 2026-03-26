Milán pierde un 0,71 % por las dudas sobre una negociación en Irán

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Roma, 26 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,71 %, hasta situarse en los 43.701,84 puntos, por las dudas sobre un eventual desenlace en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share perdió otro 0,71 %, hasta quedar en los 45.970,64 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 538 millones de acciones por un valor de 3.604 millones de euros (unos 4.157 millones de dólares al cambio).

La jornada se vio lastrada por la incertidumbre de los inversores sobre unas eventuales negociaciones que pacifiquen Irán y el resto de Oriente Media para poner fin a una crisis que ha disparado los precios del petroleo y la energía en los países compradores.

Uno de los peor parados de la jornada fue el influyente sector bancario italiano: Unicredit perdió un 2,00 %, Intesa Sanpaolo un 1,80 %, Finecobank un 1,65 % y Banca Popolare Sondrio un 1,40 %.

También acabaron en números rojos la fabricante de cables Prysmian (-2,58 %), la fabricante de infraestructuras digitales Inwit (-1,64 %), la sociedad de cartera Azimut (-1,61 %), la red eléctrica Terna (-1,552 %) o el servicio postal Poste Italiane (-1,49 %), entre otros.

Por el contrario, lideraron las pérdidas las empresas italianas de los hidrocarburos, en plena crisis en el Estrecho de Ormuz.

Las petroleras Saiepm y Eni escalaron un 5,80 % y un 1,98 % respectivamente, y la fabricante de tubos de acero para esta industria, Tenaris, un 2,59 %.

También ganaron la farmacéutica Recordati (4,75 %), Stmicroelectronics (1,83 %), la fabricante de audífonos Amplifon (1,22 %) o Ferrari (1,19 %). EFE

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