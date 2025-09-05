Milán pierde un 0,91 % lastrado por los débiles datos de empleo en Estados Unidos

Roma, 5 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,91 % hasta los 41.607,81 puntos, lastrada por la publicación de débiles datos de empleo en Estados Unidos.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó también un 0,86 % hasta situarse en los 44.147,33 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron más de 423 millones de acciones por un valor de unos 3.034 millones de euros (unos 3.565 millones de dólares).

Milán cerró a la baja y el resto de Europa se mantuvo estable en niveles previos, debido a los débiles datos de empleo en Estados Unidos y la creciente incertidumbre global ante los aranceles anunciados por Donald Trump.

La tasa de desempleo en agosto en el país norteamericano subió una décima hasta el 4,3 % con una anémica creación neta de 22.000 empleos, muy por debajo del dato de creación de julio, según datos publicados este viernes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La compañía de petróleo y gas Saipem encabezó las caídas de la jornada con un descenso del 3,23 %, por delante de la metalúrgica Tenaris (-3,04 %), la banca Unicredit (-2,39%) y la marca italiana de moda de lujo Moncler (-2,39 %).

En contra de la tendencia, las empresas que cerraron en alza fueron STMicroelectronics, que creció un 3,82 %, Interpump Group (2,52 %), la de audífonos Amplifon (1,23 %) y la fabricante de neumáticos Pirelli (1,07 %). EFE

