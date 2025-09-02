Milán pierde un 1,61% lastrada por el sector de defensa y la incertidumbre arancelaria

Roma, 2 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,61 % hasta los 41.727,58 puntos, lastrada por el sector bancario y de defensa, en una sesión marcada por el declive de la eurozona y la incertidumbre arancelaria.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó también un 1,64 % hasta situarse en los 44.273,34 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron más de 491 millones de acciones por un valor de unos 3.476 millones de euros (unos 4.049 millones de dólares).

Milán siguió la senda de los principales parqués europeos, que registraron fuertes descensos sobre todo en banca y defensa en una jornada en la que se conoció que la inflación en la eurozona repuntó en agosto hasta el 2,1 % y que se vio influida por la incertidumbre global generada por los aranceles de Donald Trump.

Además, Wall Street, que operó este martes por primera vez en la semana después de la festividad del Día del Trabajo en EEUU, arrancó septiembre con sus principales índices en negativo tras un mes de ganancias.

Leonardo, el gigante de la defensa, encabezó las caídas de la jornada con un descenso del 3,93 %, un día después de haberse situado como el valor más alto, por delante de Stmicroelectronics (3,92 %), Interpump Group (3,92 %) y la Banca Popolare Sondrio (3,74 %).

En contra de la tendencia, las empresas que cerraron en alza fueron el fabricante de automóviles deportivos Ferrari, que creció un 1,90 %, y la empresa italiana de construcción Buzzi (0,27 %). EFE

