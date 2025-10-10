Milán pierde un 1,74 % tras amenaza de Trump de aumentar los aranceles a productos chinos

Roma, 10 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,74 % hasta los 42.047,50 puntos, lastrada por la amenaza de un «aumento masivo» de los aranceles sobre productos chinos anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,73 % y se situó en los 44.686,93 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 591 millones de acciones por un valor de 4.383 millones de euros (unos 5.090 millones de dólares).

El selectivo milanés cayó, en línea con los principales parqués europeos y Wall Street, después de que Trump amenazase con un aumento de los aranceles a China y con el anuncio de que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Asimismo, los mercados europeos continúan atentos a la incertidumbre política en Francia, después de la dimisión el lunes del primer ministro, Sébastien Lecornu, un hecho que podría derivar en el nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno, en la convocatoria de elecciones legislativas o incluso presidenciales.

Las empresas del selectivo con peores resultados fueron la fabricante de automóviles Stellantis, que cayó un 7,27 %, seguida de la metalúrgica Tenaris (-5,22 %), el gigante de defensa Leonardo (-4,65 %), la firma de moda Brunelo Cucinelli (-4,49 %) y la petrolera Saipem (-4,04 %).

En contraste, Italgas lideró las subidas con un alza del 1,36 %, seguida de las energéticas Snam (0,86 %) y Enel (0,75 % %), la compañía eléctrica Terna (0,71 %) y el grupo especializado en servicios eléctricos e hídricos Hera (0,10 %). EFE

