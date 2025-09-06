Milán rinde un homenaje para despedir al «rey» de la moda Giorgio Armani

Milán rinde homenaje al «rey» Giorgio Armani, cuyo cuerpo será velado este fin de semana en el Armani Teatro tras su fallecimiento el jueves a los 91 años.

Se espera que miles de personas acudan a despedirse del legendario diseñador, cuya muerte causó conmoción en el mundo de la moda, el cine y la cultura.

Armani – dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros – vistió a actores de Hollywood, estrellas de la música y miembros de la realeza con creaciones discretas pero de una confección singular y exquisita.

El icónico diseñador falleció el jueves tras pasar varios meses con problemas de salud.

La capilla ardiente estará abierta el sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde (7H00 GMT a 16H00 GMT) en el Teatro, una antigua fábrica de chocolate Nestlé convertida en sede del grupo Armani.

Minimalista y elegante, el edificio -donde exhibía sus creaciones- es uno de los lugares más emblemáticos de Milán, «la capital del estilo».

Armani mantenía una «historia de amor» con la ciudad, destacan todos los titulares de la prensa italiana, que repiten una y otra vez una de sus declaraciones: «Milán es el centro de mi mundo, siempre me ha inspirado».

El diseñador nació en 1934, en Piacenza, en el norte de Italia, en el seno de una familia modesta de origen armenio, llegó a Milán para estudiar medicina, pero cambió de rumbo al aceptar un trabajo como escaparatista en el famoso almacén Rinascente, donde permaneció hasta los 31 años.

Fue en esta ciudad donde creó en 1975 la casa Giorgio Armani.

– «Milán perdió una parte de su historia» –

Los vínculos entre Milán y Armani siempre fueron fuertes. Durante la pandemia de covid en 2020, que golpeó con fuerza a esta ciudad, colocó un cartel en blanco y negro en una calle, que decía: «Estoy aquí, por Milán, con los milaneses, con mi cariño».

Al enterarse de su muerte, Emmanuela Ottilina, una milanesa de 71 años, dijo a AFP: «Milán perdió una parte de su historia», resumiendo un sentimiento ampliamente compartido por los demás habitantes.

«Era un símbolo de estilo y elegancia que la ciudad echará siempre de menos», declaró el alcalde de Milán, Beppe Sala, que decretó un día de luto para la ciudad el lunes, día del funeral del diseñador, que se celebrará de forma privada.

El maestro italiano es reconocido por su contribución a la moda confeccionada especialmente para brillar en la alfombra roja. Vistió a estrellas como Jodie Foster, Cate Blanchett y Beyoncé.

Otras estrellas, incluidos Tom Cruise y Katie Holmes, eligieron vestir Armani en su día de boda.

A lo largo de su notable carrera mantuvo el control total de su empresa mientras pasaba de la moda a hoteles de lujo, cosméticos, accesorios e interiores.

Armani nunca tuvo hijos, pero un sobrino y dos sobrinas trabajan en cargos importantes en su empresa.

Al preguntarle si podía imaginar ser reemplazado como la fuerza creativa guía de su compañía, bromeó: «Mi ego diría, por supuesto, que nadie trabajaría nunca como Armani». Pero luego concedió: «Hay talento por ahí afuera».

