Milán se estrena en 2026 en los números rojos con una caída del 0,20 % por la banca

2 minutos

Roma, 6 ene (EFE).- La Bolsa de Milán ha cerrado este martes ligeramente a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,20 %, hasta situarse en los 45.753,43 puntos, en la primera sesión en números rojos desde el inicio de este 2026 lastrada por la banca.

Por su parte el índice geneal FTSE Italia All-Share quedó casi en tablas, con una caída del 0,12 %, situado en los 48.514,34 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 666 millones de acciones por un valor de 3.561 millones de euros (unos 4.162 millones de dólares al cambio).

Los accionistas de Milán estuvieron una vez más atentos a la geopolítica, en medio de la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro y las pretensiones de los Estados Unidos de Donald Trump sobre la isla danesa de Groenlandia.

En el terreno negativo destacaron importantes títulos del sector bancario italiano: Banco Popolare Milano cedió un 2,39 %, Banca Monte Paschi Siena un 2,19 %, Mediobanca un 1,25 % e Intesa Sanpaolo, el mayor banco del país, un 1,01 %.

También perdieron el coloso del motor Stellantis (2,08 %), las apuestas de Lottomatica (1,73 %), la aseguradora Unipol (1,64 %), la fabricante de audífonos Amplifon (1,15 %), Ferrari (1,00 %) y la petrolero Eni (0,87 %).

Por contra, entre los beneficios destacaron Stmicroelectronics, que aumentó su valor en un 5,33 %; los laboratorios Diasorin (3,70 %, la destilería Campari (2,55 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (2,37 %).

Además de los principales títulos energéticos italianos: Italgas subió un 1,92 %, la red eléctrica Terna un 1,70 %, el gigante Enel un 1,49 %, la siderúrgica Tenaris un 1,36 % y la petrolera Saipem un 1,36 %, entre otras. EFE

gsm/fpa