Milán sube 1,75 % por la reapertura del estrecho de Ormuz

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Roma, 17 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,75 % hasta los 48.869,43 puntos, después de que Irán declarara totalmente abierto el estrecho de Ormuz hasta el próximo miércoles, fecha en la que expira el alto el fuego con Estados Unidos.

Por otro lado, el índice general aumentó un 1,82 % hasta los 51.408,45 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 742 millones de acciones por un valor de unos 6.558 millones de euros (unos 7.742 millones de dólares).

El parqué milanés, en sintonía con el resto de plazas europeas, reaccionó con optimismo al anuncio del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, quien vinculó la apertura del paso estratégico a la tregua de diez días que entró en vigor anoche entre el Líbano e Israel.

La incertidumbre, no obstante, persiste en el mercado ante la amenaza de bloqueo naval por parte de la administración estadounidense de Donald Trump.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la automovilística Stellantis, que subió un 6,79 %, seguida de la tecnolçogica STMicroelectronics (6,55 %), el grupo de automóviles de lujo Ferrari (5,24 %), Mediobanca (5,19 %) y la cementera Buzzi (5,05 %).

Por el contrario, los títulos con pérdidas fueron encabezados por la energética Eni, que cayó un 7,03 %, seguida de la firma de servicios petrolíferos Saipem (-5,35 %), la fabricante de tubos de acero Tenaris (-2,08 %), el operador de la red eléctrica Terna (-1,89 %) y el gestor de infraestructuras gasistas Snam (-1,69 %). EFE

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