Milán sube un 0,18 % tras decisión de la Fed de mantener los tipos y el acuerdo con Irán

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Roma, 18 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un leve 0,18 % hasta los 52.688,22 puntos, tras la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés y en una jornada marcada por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,13 % hasta los 55.459,98 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 520 millones de acciones por un valor de unos 5.700 millones de euros (unos 6.540 millones de dólares).

Las bolsas europeas también estuvieron condicionadas por la caída del precio del crudo brent, que cedió tras la firma del memorando de paz entre Irán y Estados Unidos, y el levantamiento del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

Los valores con mejor desempeño en el selectivo estuvieron liderados por Stmicroelectronics, que subió un 4,19 %, seguido de Banco Popolare Milano (2 %), el fabricante de cables Prysmian (1,20 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (1,18 %) y la eléctrica Terna (1,17 %).

En contraste, las empresas con peores resultados fueron las petroleras Saipem (-7,34 %), la siderúrgica Tenaris (-4,49 %), el grupo automovilístico Stellantis (-3,67 %), la petrolera Eni (-3,16 %) y la constructora naval Fincantieri (-2,47 %). EFE

csv/psh