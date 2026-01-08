Milán sube un 0,25 % pese a la cautela por las tensiones entre EE.UU. y Rusia

Roma, 8 ene (EFE).- La Bolsa de Milán ha cerrado este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,25 %, hasta los 45.671,70 puntos, en una sesión marcada por la cautela debido a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share también terminó en terreno positivo, con una subida del 0,24 % hasta los 48.461,25 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 585 millones de acciones por un valor de 3.476 millones de euros (unos 4.051 millones de dólares al cambio).

Las plazas europeas se movieron con prudencia en una jornada marcada por el conflicto entre Washington y Moscú por los buques de crudo en el Caribe y por el inesperado repunte de los pedidos industriales en Alemania.

Los protagonistas de la jornada fueron los sectores de bebidas alcohólicas y defensa, que apoyaron los avances en los mercados del continente.

En el parqué milanés destacaron las subidas del grupo de bebidas Campari (3,60 %), la farmacéutica Recordati Ord (2,16 %), el gigante de la defensa Leonardo (2,02 %) y el banco de inversión Mediobanca (1,78 %).

En el lado negativo, la multinacional de soluciones auditivas Amplifon cedió un 4,54 %, la fabricante de cables Prysmian un 4,31 %, el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics un 2,71 % y la operadora Telecom Italia un 1,87 %. EFE

