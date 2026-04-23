Milán sube un 0,26 % impulsada por Stmicroelectronics pese a la guerra en Oriente Medio

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Roma, 23 abr (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,26 %, hasta los 47.907,41 puntos, impulsado por la fuerte subida de Stmicroelectronics y pese a la incertidumbre persistente en Oriente Medio.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,23 %, hasta los 50.390,89 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 378 millones de acciones por un valor de unos 3.563 millones de euros (unos 4.170 millones de dólares).

Milán logró desmarcarse de la tendencia negativa de otras plazas europeas y cerró en positivo, alentada por el avance de Stmicroelectronics, que presentó resultados trimestrales con ingresos netos de 3.100 millones de dólares, un 23 % más interanual.

La empresa de microelectrónica lideró las subidas con un repunte del 14,10 %, seguida por el grupo de lotería Lottomatica (2,07 %), la gasística Snam (1,61 %) y las petroleras Eni (1,20 %) y Saipem (1,17 %).

En el lado opuesto, los valores que registraron las mayores pérdidas fueron los laboratorios Diasorin, que cayeron un 4,19 %, el fabricante de audífonos Amplifon (-2,68 %), la firma de moda Moncler (-2,11 %), el banco Unicredit (-1,87 %) y el grupo automovilístico Stellantis (-1,52 %). EFE

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