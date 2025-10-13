Milán sube un 0,29 % después de que Trump moderase sus amenazas arancelarias a China

1 minuto

Roma, 13 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,29 % hasta los 42.167,59 puntos, tras el cambio de tono del presidente estadounidense, Donald Trump, que moderó sus amenazas de imponer aranceles del cien por cien a China.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,27 % ,hasta alcanzar los 44.808,03 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 516 millones de acciones por un valor de 2.987 millones de euros (3.457 millones de dólares).

Milán subió en línea con las otras bolsas europeas después de que Trump rebajara el tono con China al afirmar que su país quiere «ayudar» al país asiático y «no perjudicarlo»

También influyó la cautela por la reciente formación de un nuevo Gobierno en Francia, encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu, quien afronta la compleja tarea de conformar su gabinete y presentar cuanto antes los Presupuestos de 2026.

Las empresas con mejores resultados fueron Stmicroelectronics, que subió un 3,23 %, seguido de la cementera Buzzi (3,10 %), el gigante automovilístico Stellantis (2,72 %), Interpump Group (2,65 %) y Telecom Italia (2 %).

En cambio, las compañías con peor desempeño fueron el grupo automovilístico Ferrari, con una bajada del 4,13 %, los laboratorios Diasorin (1,11 %), la empresa multiservicios Hera (0,72 %), la gasística Snam (0,54 %) y la energética A2a (0,31 %). EFE

cee-csv/rf