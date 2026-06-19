Milán sube un 0,31 % y roza los 53.000 puntos por los títulos petroleros y de defensa

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Roma, 19 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,31 % hasta los 52.848,93 puntos, tras tocar el récord de los 53.000 enteros impulsada por el empuje de los valores de la defensa y de los títulos petroleros.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,27 % hasta los 55.609,01 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 658 millones de acciones por un valor de unos 7.761 millones de euros (unos 8.897 millones de dólares).

El parqué milanés cotizó en terreno positivo en una sesión marcada por la cautela e incertidumbre en Oriente Medio, tras los nuevos ataques israelíes en el Líbano y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que afirmó que agotará el plazo de 60 días para negociar con Irán.

Las ganancias estuvieron lideradas por el fabricante de cables Prysmian, que subió un 3,69 %, seguido de la constructora naval Fincantieri (3,39 %), la firma de servicios petrolíferos Saipem (2,37 %), la energética Eni (2,37 %), los laboratorios Diasorin (2,07 %), la fabricante de tubos de acero para la industria energética Tenaris (1,99 %) y el coloso de la defensa Leonardo (1,66 %).

Las pérdidas estuvieron encabezados por la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli, que cayó un 3,55 %, seguida del fabricante de automóviles deportivos Ferrari (-1,87 %), la marca de lujo Moncler (-1,75 %), la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas Inwit (-1,62 %) y la cementera Buzzi (-1,24 %). EFE

mla/sam/psh