Milán sube un 0,32 % ante las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal

Roma, 4 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo, con su índice selectivo FTSE MIB registrando un avance del 0,32 % hasta alcanzar los 43.519,07 puntos, impulsado por las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal tras los datos débiles de empleo en Estados Unidos.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,31 % hasta situarse en los 46.189,75 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 466 millones de acciones por un valor de unos 3.272 millones de euros (unos 3.813 millones de dólares).

El parqué milanés reaccionó positivamente a los indicios de desaceleración del empleo en Estados Unidos, que aumentan las expectativas de un posible recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron la extractora de agua Interpump (3,91 %), la empresa automotriz Stellantis (3,58 %), la tecnológica Stmicroelectronics (3,49 %), la petrolera Saipem (2,88 %) y la fabricante de cables Prysmian (2,30 %).

En contraste, los descensos estuvieron encabezados por Italgas (-1,58 %), la productora de bebidas alcohólicas Campari (-1,33 %), Banca Monte Paschi Siena (-1,20 %), los laboratorios Recordati (-1,17 %) y Mediobanca (-1,13 %). EFE

