Milán sube un 0,51 % pendiente de las reuniones de la Fed y el BCE

1 minuto

Roma, 28 oct (EFE).- La bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,51 % hasta los 43.128,53 puntos, con los mercados europeos mixtos y la vista puesta en las reuniones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y del Banco Central Europeo (BCE) esta semana.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,48 % hasta situarse en los 45.774,92 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 398 millones de acciones por un valor de unos 2.848 millones de euros (unos 3.068 millones de dólares).

El selectivo milanés se vio impulsado por los buenos resultados de la entidad financiera Azimut aunque, al igual que el resto de los principales parqués europeos, que cerraron con resultados mixtos, permaneció atento a la reunión de la Fed y del BCE.

También de los resultados del encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Las empresas con mejores resultados fueron el grupo financiero italiano Azimut, que registró una subida del 3,68 %, seguido del fabricante de automóviles Stellantis (1,63 %), la energética Snam (1,35 %), el gigante de defensa Leonardo (1,33 %) y la siderúrgica Tenaris (1,29 %).

Por el contrario, el fabricante de automóviles Ferrari lideró las caídas, con una bajada del 2,28 %, seguido de la marca de bebidas Campari (-2,25 %), el grupo extractor de agua Interpump (-1,86 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (-1,46 %) y los laboratorios Recordati (-1,36 %). EFE

