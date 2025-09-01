The Swiss voice in the world since 1935

Milán sube un 0,51 % y lidera las bolsas europeas

Roma, 1 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,51 % hasta los 42.409,71 puntos, liderando las bolsas europeas, en una sesión en la que se vio impulsada por la subida del gigante de defensa Leonardo.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió también un 0,48 % hasta los 45.013,63.

En la apertura de la semana, se intercambiaron casi 440 millones de acciones por un valor de unos 2.083 millones de euros (unos 2.437 millones de dólares).

Milán cerró en positivo gracias al crecimiento del grupo de defensa y equipamiento militar Leonardo con un 4,54 %, seguido de Telecom Italia (3,34 %), la Banca Popolare Sondrio (1,86 %) y Buzzi (1,43 %).

En el lado de las pérdidas, la compañía con peores resultados de la jornada fue el grupo de bebidas Campari, que bajó un 1,40 %, seguida de Terna (1,19 %), Diasorin (0,93 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (0,83). EFE

