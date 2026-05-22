Milán sube un 0,70 % impulsada por las expectativas de diálogo en Oriente Medio

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Roma, 22 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,70 % hasta los 49.510,97 puntos, alentada por las expectativas de un posible acuerdo en Oriente Medio.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 0,73 % hasta los 52.147,23 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 523 millones de acciones por un valor de unos 3.826 millones de euros (unos 4.439 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés amplió sus ganancias impulsado por las expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán y por la subida de Wall Street, que rozó nuevos máximos históricos.

Entre los valores con mayores avances destacó la aeroespacial Avio, que subió un 5,84 %, seguida de la tecnológica de semiconductores STMicroelectronics (5,17 %), el gigante automotriz Stellantis (3,19 %), el grupo bancario UniCredit (2,02 %) y la compañía de defensa Leonardo (1,89 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron lideradas por la fabricante de audífonos Amplifon, que cayó un 2,36 %, seguida de la petroleras Saipem (-2,13 %) y Eni (-2,08 %), la red de cobros Nexi (-1,46 %) y la casa de moda de lujo Brunello Cucinelli (-1,41 %). EFE

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