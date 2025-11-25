Milán sube un 0,95 % entre los esfuerzos para pacificar Ucrania

Roma, 25 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,95 %, hasta situarse en los 42.698,66 puntos, animada por las negociaciones para lograr la paz en Ucrania.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,93 %, hasta los 45.338,74 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 437 millones de acciones por un valor de 3.305 millones de euros (unos 3.825 millones de dólares al cambia actual).

Los inversores siguen con atención las negociaciones para pacificar Ucrania y las propuestas de los Estados Unidos de Donald Trump, pero también prevén un nuevo recorte de tipos en ese país.

El sector bancario ha sido el más beneficiado, con los avances de títulos como Banca Monte Paschi Siena (3,64 %), Unicredit (2,78 %), Mediobanca (2,69 %), Finecobank (2,19 %) o Banco Popolare Milano (1,82 %), entre otros.

También destacaron entre los números verdes la cementera Buzzi (6,08 %), la red de cobros Nexi (4,89 %), el coloso automovilístico Stellantis (3,51 %) o las loterías de Lottomatica (1,86 %).

En el lado contrario de la balanza se hundieron algunas de las mayores compañías energéticas italianas: el gigante Enel se depreció un 0,94 %, Hera un 0,88 %, las gasistas Snam e Italgas un 0,81 % y un 0,73 %, respectivamente, o la red eléctrica Terna un 0,38 %.

También perdieron Ferrari (0,86 %), la sociedad de cartera Azimut (0,85 %), los laboratorios Diasorin (0,30 %), la fabricante de cables Prusmian (0,27 %) o la firma de moda Moncler (0,25 %). EFE

