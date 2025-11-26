Milán sube un 1,01 % impulsada por la posibilidad de una rebaja de tipos de la Fed

2 minutos

Roma, 26 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,01 %, hasta situarse en los 43.130,32 puntos, alentada por el optimismo de los inversores ante una posible rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y por un posible acuerdo de paz en Ucrania.

El índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,97 %, hasta los 45.777,33 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 387 millones de acciones por un valor de 2.725 millones de euros (unos 3.158 millones de dólares al cambia actual).

Los principales parqués europeos cerraron en positivo debido a la creciente confianza de los inversores en que la Fed podría aplicar en diciembre una nueva rebaja de los tipos de interés. Los operadores estiman una probabilidad superior al 80 % de que haya un recorte de un cuarto de punto porcentual.

Los inversores también siguen con atención las negociaciones para pacificar Ucrania y las propuestas de Donald Trump.

Entre las empresas que cerraron en terreno positivo destacó el grupo de loterías Lottomatica, con una subida del 3,47 %, a la que siguieron la fabricante de cables Prysmian (2,95 %), la sociedad de cartera Azimut (2,90 %), el banco Bper (2,07 %) y la energética Eni (1,95 %).

En el lado contrario de la balanza, la financiera Nexi lideró las caídas con un 2,54 %, seguido de la fabricante de audífonos Amplifon (1,72 %), el grupo automovilístico Stellantis (1,08 %), la productora de bebidas alcohólicas Campari (1,05 %) y Mediobanca (0,44 %). EFE

