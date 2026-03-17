Milán sube un 1,22 % impulsada por una posible resolución en el conflicto de O. Medio

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Roma, 17 mar (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,22 % hasta los 44.887,54 puntos, impulsada por el repunte de los precios del petróleo y el optimismo de los inversores ante una posible resolución del conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share ganó un 1,11 %, hasta los 47.175,48 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos unos 514 millones de acciones por un valor de unos 3.349 millones de euros (unos 3.861 millones de dólares).

El parqué milanés operó en terreno positivo tras conocerse la muerte de altos responsables de la seguridad iraní en ataques israelíes en Teherán.

A esto se sumaron las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró que la guerra en Irán terminará pronto, lo que los inversores interpretaron como una señal de que el conflicto podría entrar en una fase de resolución.

Las ganancias estuvieron lideradas por la siderúrgica Tenaris, que repuntó un 3,61 %, seguida de la energética Eni (3,59 %), el grupo automovilístico Stellantis (3,05 %), la operadora Telecom Italia (3,02 %) y la eléctrica Enel (2,74 %).

Por el contrario, el fabricante de audífonos Amplifon lideró las pérdidas con un desplome del 10,62 %, seguido de la constructora naval Fincantieri (-2,03 %), el coloso de la defensa Leonardo (-0,75 %), la petrolera Saipem (-0,71 %), la tecnológica STMicroelectronics (-0,44 %) y la firma de lujo Moncler (-0,34 %). EFE

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